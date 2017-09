Kim Kardashian enceinte de son troisième enfant

Kim Kardashian West a finalement confirmé jeudi qu'elle attend un troisième enfant - et elle l'a fait en partageant une publicité pour son émission de téléréalité.

Associated Press LOS ANGELES

La vedette hollywoodienne apparaît dans une courte vidéo diffusée pour promouvoir la nouvelle saison de Keeping up with the Kardashian, où elle annonce à sa soeur, Khloe, qu'elle attend un autre enfant.

Aucun autre détail n'a été révélé pour le moment et son agent n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'Associated Press.

Kim Kardashian West et son mari, le rappeur Kanye West, ont déjà deux enfants: une fille qui s'appelle North et un garçon prénommé Saint.

La 14e saison de «Keeping Up With the Kardashian» doit commencer dimanche sur le réseau E!.