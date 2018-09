Marc Labrèche omniprésent à la télé cet automne

Mais du même coup, il précise ne pas être seul sur son île. Toutes les personnes avec qui il a échangé sur le sujet ont eu les mêmes interrogations, soutient-il.

«Je suis étonné de voir à quel point tous ceux à qui j'en ai parlé avaient réfléchi à ça et se sont demandé s'ils étaient encore pertinents, si leurs meilleurs projets étaient derrière eux, s'ils sont aussi téméraires qu'à leurs débuts, s'ils se répètent, s'ils ont perdu leur curiosité, etc.», confie-t-il.

Cette année-là

Le rapport au temps marque l'automne du créateur. Au petit écran, il rappellera les samedis soir ce qui s'est passé en 1986, en 1993, en 2000, dans le vaste monde de l'industrie culturelle. Qu'est-ce qui a été marquant au cours de cette année-là? Qu'est-ce qui nous en est resté?

À compter du 15 septembre, Marc Labrèche et une équipe de collaborateurs chevronnés répondront à cette question au cours de la nouvelle émission Cette année-là diffusée sur les ondes de Télé-Québec.

Sur un grand plateau enregistré devant public au Club Soda, M. Labrèche, flanqué d'Émilie Perreault, de Fred Savard et de Simon Boulerice reviendra sur le contenu culturel d'une année déterminée et fera des ponts avec l'actualité.

Notre interviewé donne l'exemple de Jean Leloup. «Est-ce qu'on trouverait son personnage aussi audacieux aujourd'hui qu'en 1986?, demande-t-il. On veut regarder si un sujet qui était sensible à telle ou telle année ne l'est plus aujourd'hui ou, au contraire, s'il existe des sujets devenus sensibles ou tabous aujourd'hui qui ne l'étaient pas à l'époque.»

Chaque semaine, un invité associé directement ou indirectement à l'année passée sous microscope accompagnera l'animateur et ses collaborateurs. Sans que ce soit un «magazine culturel pointu», M. Labrèche dit qu'on parlera aussi de ce qu'il y a à voir à Montréal dans le présent.

Lui qui est habitué à proposer ses propres concepts d'émission a été charmé par ce projet qui lui a été présenté par le producteur Avanti et le diffuseur Télé-Québec.

«J'ai été accroché, emballé par le concept de l'émission, dit-il. Notamment par cette idée d'animer à plusieurs.»

Effet collatéral qu'il accueille avec plaisir, M. Labrèche aura, au cours des prochains mois, à rester à l'affût de l'actualité culturelle montréalaise. Ce qui est loin de lui déplaire!