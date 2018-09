Quatre documentaires à voir à la télé cet automne

National Geographic - Urgences animales

Les émissions documentaires de National Geographic ont un pouvoir de séduction et de fascination indéniable. Ce sera sans doute encore le cas avec cette série de six épisodes où la vie animale est mise sous rayons X et passée sous le bistouri. Dans un hôpital vétérinaire du Texas, le Gulf Coast Veterinary Specialists, on soigne petits et grands animaux à quatre pattes. Premier patient: un tigre blanc du Bengale.

À Télé-Québec, les mardis à 20 h, à compter du 11 septembre.

Charlie Hebdo: Trois jours de terreur

Voici une enquête télévisée consacrée aux terribles événements du 7 janvier 2015 survenus à Paris, alors qu'un commando associé au groupe État islamique a forcé les locaux du journal satirique Charlie Hebdo pour perpétrer le massacre de 11 personnes et tuer un policier dans sa fuite. Les auteurs de ce documentaire donnent la parole à plusieurs témoins des événements, incluant des policiers et des survivants, dont certains s'expriment pour la première fois. Coeurs sensibles s'abstenir!

À Investigation, le lundi 1er octobre à 22 h.

Troller les trolls

Outil par excellence de la démocratisation de la parole et des idées en ce début du XXIe siècle, les réseaux sociaux sont aussi (et vite) devenus un grand forum de tous les excès. D'aucuns, à visage découvert ou non, y expriment des idées extrémistes ou déversent les pires paroles contre des artistes, politiciens, journalistes ou sportifs pris en grippe. Le documentariste Hugo Latulippe, avec Pénélope McQuade, va à la rencontre de ces citoyens derrière l'écran.

À Télé-Québec, le mercredi 3 octobre à 20 h.

Boulay: Le parcours d'un battant

Avec la complicité de son grand ami Marc-André Chabot, l'ancien joueur de football professionnel (au poste de maraudeur) et animateur à la télé Étienne Boulay lance sa biographie cet automne chez Libre Expression. En parallèle, un documentaire revient sur le parcours de cet athlète. Sympathique et attachant, M. Boulay a aussi connu des problèmes de consommation dans sa vie. Un sujet qui sera abordé, tout comme son court passage dans la NFL et ses années dans la LCF où il a remporté trois fois la Coupe Grey.

À Canal D, le jeudi 1er novembre à 22 h.