Isabelle Racicot, nouveau visage à V

Pourquoi regarder Je suis chef?

C'est un concept inédit alliant jeu et compétition culinaire. Chaque épisode mettra en vedette trois chefs et trois imposteurs qui s'affronteront dans trois épreuves: la cuisine express, la dégustation à l'aveugle et la préparation d'un plat. Leurs plats seront jugés sur un critère seulement: le goût. À la fin de la compétition, un seul candidat sera déclaré gagnant par nos goûteurs Bob le Chef, Danny Smiles, Mathieu Cloutier, Geneviève Everell et Kimberly Lalouz. Le métier de chacun n'est révélé qu'après. Comme j'ai déjà tourné les émissions, je peux vous dire que vous allez être surpris et confus à plusieurs moments.

Quel sera l'impact de votre émission sur les téléspectateurs, selon vous?

C'est une émission qui se regarde bien en famille avec ou sans un verre de vin à la main. Dans mon cas, c'est la première fois que mes garçons de 12 et 15 ans veulent voir une émission que j'anime! On va découvrir des gens d'un peu partout au Québec. De plus, comme les recettes sont des plats accessibles que l'on cuisine à la maison, allant du mac and cheese au burger décadent en passant par le potage aux légumes, les téléspectateurs pourront appliquer certains conseils à leurs propres recettes.

Quelle émission écouterez-vous cet automne?

Il y a plein d'émissions que j'ai hâte de regarder, mais parmi les nouveautés, c'est certain que je vais visionner Vendeurs de rêve, à V. C'est une série documentaire sur la vente de maisons de prestige. Comme j'aime observer les photos des maisons à vendre et que je passe BEAUCOUP trop de temps sur les sites de vente immobilière (!), mon côté voyeur sera assouvi. Il y a aussi le documentaire de Pénélope McQuade, Troller les trolls, que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt. C'est un sujet qui m'interpelle.

Je suis chef, sur V, dès le lundi 17 septembre, à 20 h.