Cobra Kai ne meurt jamais!

Lorsqu'elle a été annoncée à l'hiver dernier, personne n'aurait beaucoup misé sur la série Cobra Kai, énième resucée nostalgique des années 80, inspirée cette fois du premier film The Karate Kid, sorti en 1984, et qui a connu quatre suites au cinéma. Mais le public a été au rendez-vous, séduit par cette histoire qui se déroule 34 ans après le film original et mettant en vedette les rivaux d'autrefois: Daniel Larusso (Ralph Maccio) et Johnny Lawrence (William Zabka), les deux acteurs étant aussi coproducteurs de la série. On peut dire que Cobra Kai est même le succès surprise de l'été - les deux premiers épisodes offerts gratuitement sur YouTube sont rendus à plus de 45 millions de visionnements. Selon le magazine Variety, Cobra Kai a éclipsé la concurrence des services en continu dès sa sortie au printemps, coiffant au poteau 13 Reasons Why de Netflix et The Handmaid's Tale de Hulu et récoltant l'approbation générale sur les sites de critique comme Rotten Tomatoes.

L'histoire

Créé par Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg (ces deux derniers ont coproduit l'hilarante comédie Blockers), Cobra Kai nous fait retrouver Johnny Lawrence et Daniel Larusso bien avancés dans la quarantaine, 34 ans après le fameux tournoi que Larusso a remporté avec son fameux coup audacieux inventé par son Sensei, le regretté M. Miyagi. Ça ne va pas très bien pour Johnny, qui n'a jamais vraiment réussi à se remettre de cette défaite. Dans la dèche, divorcé, il vit de petits boulots minables, ne voit plus son fils, boit beaucoup trop et affiche sans complexe son côté réactionnaire. De son côté, Daniel a plutôt bien réussi, comme concessionnaire automobile, heureux comme père et comme époux, au grand dam de Johnny qui voit ses photos de vendeur de chars placardées partout. Les choses vont prendre une autre tournure lorsque Johnny, en sauvant un peu malgré lui son jeune voisin Miguel (Xolo Mariduena), harcelé par des bullies (comme Johnny l'était en son temps), va accepter de lui enseigner le karaté et va rouvrir le dojo Cobra Kai, banni des compétitions depuis le tournoi de 1984, ce que Daniel n'accepte pas du tout, encore marqué par le harcèlement qu'il a subi par ses adeptes autrefois. L'esprit de Cobra Kai est: frappe en premier. On est loin de l'enseignement de M. Miyagi.