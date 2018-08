Mehdi Bousaidan rejoint Like-moi !

Pour cette quatrième saison de la série imaginée et scénarisée par Marc Brunet, l'humoriste et comédien se joint ainsi à Marie-Soleil Dion, Karine Gonthier-Hyndman, Guillaume Lambert, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Katherine Levac, Florence Longpré, Sonia Cordeau et Yannick de Martino. Adib Alkhalidey quitte de son côté le navire.

Autre nouveauté : les abonnés du Club Illico pourront découvrir en primeur les sketches de la nouvelle mouture de cette série originale de Télé-Québec dès l'hiver 2019. Ce nouveau partenariat a pour objectif « de susciter l'intérêt d'une nouvelle clientèle potentielle de téléspectateurs pour la richesse des contenus de Télé-Québec », précise-t-on dans le communiqué annonçant la nouvelle, mais aussi d'attirer vers Illico une clientèle de jeunes adultes.