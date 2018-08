Ethan Peck jouera le rôle de Spock dans Star Trek: Discovery 

«Longue vie et prospérité»: l'acteur Ethan Peck a été casté dans le rôle de Monsieur Spock pour la deuxième saison de «Star Trek: Discovery», devenant le dernier arrivé dans la série culte aux millions de fans à travers le monde.

À 32 ans, le petit-fils de la légende d'Hollywood Gregory Peck prend la suite de Zachary Quinto et surtout de Leonard Nimoy pour incarner ce personnage mi-Terrien mi-Vulcain, reconnaissable à sa coupe au bol et à ses oreilles pointues, tiraillé entre les émotions humaines et la logique vulcaine.

«Le grand Leonard Nimoy, puis le brillant Zachary Quinto, ont apporté une humanité incomparable à un personnage pour toujours déchiré entre la logique et l'émotion», a dit le producteur exécutif Alex Kurtzman dans un communiqué.

«Nous avons cherché pendant des mois un acteur qui puisse, comme eux, apporter sa propre interprétation au rôle», a ajouté M. Kurtzman. «Un acteur qui puisse, comme eux, incarner sans effort les plus grandes qualités de Spock, au-delà de l'évidente logique: l'empathie, l'intuition, la compassion, la confusion et l'aspiration».

Le personnage de Spock a marqué l'imaginaire collectif depuis les années 1960, notamment avec ses répliques devenues mythiques pour les «Trekkies», un club mondial d'amateurs qui se saluent avec un geste très reconnaissable de la main en prononçant la formule: «Longue vie et prospérité».

Parmi les autres répliques cultes, on retrouve «Fascinant», prononcé lorsque Spock apprend quelque chose de nouveau, ou «c'est hautement illogique», qui s'accompagnait d'un haussement de sourcils.

La seconde saison de «Star Trek: Discovery» doit sortir début 2019 sur le service de vidéo à la demande CBS All Access.

Relativement inconnu, Ethan Peck a surtout joué dans des séries. Il est le petit-fils de Gregory Peck, l'une des figures de l'âge d'or d'Hollywood, qui joua dans «Vacances romaines» et eut un Oscar pour «Du silence et des ombres» («To Kill a Mockingbird»).

Cette annonce intervient quelques jours après que le Britannique Patrick Stewart, 78 ans, a révélé qu'il reprendrait son rôle en tant que Jean-Luc Picard dans une nouvelle série de CBS, centrée sur la vie de ce personnage.