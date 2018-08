Nouvelle programmation d'ICI ARTV: moins drôle, plus cultivée

Ce mouvement souhaitable coïncide avec l'arrivée de Marie-Claude Wolfe à titre de première directrice d'ICI ARTV et d'ICI Explora. Ainsi, ne cherchez plus dans la grille Paparagilles, « qui avait fait le tour », juge Dominique Chaloult, directrice générale de la télévision de Radio-Canada. Quant à Info, sexe et mensonges, l'émission reviendra, mais au printemps, et seulement sur ICI Radio-Canada Télé. Ce qui change passablement la couleur des vendredis soir d'ICI ARTV, et qui permet de ramener C'est juste de la TV à 21 h, son ancienne case horaire.

