 Les créateurs des Simpson sont libres de gérer la controverse sur Apu 

Les créateurs de la série The Simpsons ont toute la liberté de gérer à leur guise le personnage d'Apu, célèbre propriétaire de dépanneur d'origine indienne, a confirmé jeudi la PDG du Groupe Fox Television, Dana Walden.

Lynn Elber Associated Press BEVERLY HILLS

Le populaire propriétaire et commis du Kwik-E-Mart, dans l'univers des Simpson, a notamment vendu de la nourriture périmée et volé des clients au cours de la longue histoire du dessin animé. Le personnage fait maintenant l'objet de nombreuses critiques qui le qualifient d'image stéréotypée et raciste.

Les dénonciations ont récemment pris de l'ampleur à la suite de la diffusion du documentaire The Problem With Apu.

« Nous avons discuté avec [le producteur exécutif] Jim Brooks et son équipe, et, essentiellement, nous avons décidé de les laisser s'en occuper », a déclaré Dana Walden lors d'une rencontre avec des critiques de télévision.

« Ils ont traité leurs personnages avec tellement de respect, nous leur faisons confiance pour gérer la situation de la meilleure façon pour leur émission », a-t-elle ajouté. La grande patronne de la chaîne n'est pas au fait des plans des producteurs, mais elle soutient que « tout le monde a convenu que c'était leur décision ».

The Simpsons, qui en sont actuellement à leur 30e saison, ont fait un clin d'oeil à une éventuelle réponse à la controverse lors d'un épisode diffusé en avril. On y voit Marge partager un livre qu'elle appréciait étant plus jeune avec sa fille Lisa. Elle se voit alors forcée de corriger des insultes contre les Irlandais et les Latino-américains.

Lisa réplique alors : « Quelque chose qui a débuté il y a des décennies, qui était célébré et inoffensif, est maintenant considéré comme politiquement incorrect. Que peut-on y faire ? » Une photo d'Apu apparaît alors à l'écran, et Marge répond : « Certaines choses vont être traitées un peu plus tard. » Lisa poursuit : « Si elles le sont. »

L'humoriste Hari Kondabolu, qui a écrit le scénario du documentaire The Problem With Apu pour souligner comment les groupes marginalisés sont représentés dans la culture populaire, a dénoncé la réplique de la série. Il considère cette réaction « triste et malavisée ». Une vague de commentaires en ligne est ensuite venue l'appuyer.

Dana Walden voit le tollé causé par l'épisode comme une « bonne information » à prendre en compte pour les créateurs dans leur futur approche concernant le personnage.