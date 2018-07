Netflix signe sept projets de séries avec Shonda Rhimes

Shonda Rhimes créera le premier des projets, selon Netflix. Aucune précision n'était donnée quant au calendrier de ces sept projets, dont les titres sont encore provisoires.

La patronne de Shondaland s'inspirera de la romanesque histoire d'Anna Sorokin alias Delvey, telle que l'a rapportée le New York Magazine en mai dernier.

Arrêtée en 2017, cette fausse héritière allemande et véritable escroc russe de 27 ans a mené pendant quelques mois grand train aux frais de la princesse, logeant dans les hôtels de luxe de Manhattan, laissant sur son passage quantité d'ardoises bien salées, chèques en bois et autres dettes d'un montant d'au moins 275. 000 dollars. Elle dort aujourd'hui dans la prison de Rikers Island, à New York.

Shondaland produira également Bridgerton, une série inspirée des romances historiques à succès de l'Américaine Julia Quinn. Chris van Dusen (Scandal) l'adaptera et dirigera la réalisation de cette saga familiale dans l'Angleterre du début du XIXe siècle, selon le communiqué.

Le projet The Warmth of Other Suns, quant à lui inspiré du roman d'Isabel Wilkerson, traitera de «la migration des Afro-américains» du sud des États-Unis en quête d'une vie moins hostile au nord et à l'ouest entre 1916 et 1970, souligne Netflix.