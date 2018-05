France Beaudoin revient à l'entrevue

France Beaudoin fait un retour aux grandes entrevues. Pour emporter sera le titre de sa nouvelle émission d'une heure par semaine, qui sera diffusée sur ICI ARTV dès le 17 août à 20 h. Pour l'instant, 20 rencontres sont prévues à la grille. Aucun nom d'invité n'a été dévoilé. «Le fil conducteur de cette émission, ce sont les mots. Dans la vie, on est la somme des mots qu'on a entendus, lus, dits ou même tus par moments», explique France Beaudoin.

Le public pourra assister aux enregistrements et possiblement repartir avec des oeuvres dispersées dans le décor et dont il aura été question durant l'émission, que ce soit des livres, des partitions ou des textes de théâtre. D'où le titre de l'émission, réalisée par Guillaume St-Arnaud. Antoine Gratton accompagnera l'entrevue au piano chaque semaine, en plus de signer la composition du thème de l'émission.