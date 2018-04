Olivier Dion dans une téléréalité française

L'animateur de Danser pour gagner et ex-star académicien Olivier Dion renouera avec la téléréalité à partir du 15 mai sur les ondes de la chaîne française M6.

Il participera en effet à The Island Célébrités, adaptation de la production britannique The Island with Bear Grylls animée en France par Mike Horn.

Olivier Dion devra ainsi survivre sur une île déserte sans aucune aide extérieure pendant 28 jours aux côtés de personnalités comme le rappeur Stomy Bugsy, la chanteuse Lââm, le joueur de rugby Christian Califano ou le danseur Brahim Zaibat.

Ils devront chacun leur tour tenir la caméra pendant 24 heures pour se confier, mais aussi filmer leur quotidien.

Cette téléréalité, dont le slogan est «Ils ont connu la gloire... ils vont connaître l'enfer», promet de faire jaser...