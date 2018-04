TLMEP: Dany Laferrière et l'éloge de l'alphabet

Richard Therrien

Dany Laferrière ne m'a déçu dans aucune de ses apparitions à Tout le monde en parle, et il n'a pas fait exception hier soir. Qui d'autre que l'Académicien aurait pu faire l'éloge de l'alphabet avec autant de verbe et d'éloquence? «S'il n'y avait pas l'alphabet, nous serions tous morts. [...] L'alphabet porte le fardeau du monde. S'il n'y avait pas cela, vous vous imaginez, on aurait pu perdre toute la mémoire du monde», a-t-il dit, relevant au passage que les voyelles étaient «snobs et prétentieuses», regardant les consonnes de haut.