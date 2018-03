Josée di Stasio prend une pause de la télé

Josée di Stasio avait dû prendre congé de la télé de 2014 à 2016 pour soigner un cancer du sein, nécessitant des traitements de radiothérapie et trois chirurgies. Elle était revenue en pleine forme à l'antenne à l'automne 2016 avec di Stasio, une nouvelle formule de carnets thématiques sur la bouffe et l'art de vivre qui a tenu l'antenne deux saisons, en plus de signer les pages cuisine du magazine Véro. Celle qui a animé auparavant À la di Stasio à partir de 2002 n'a pour l'instant pas de projet de télé.

