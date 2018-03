 Les cotes d'écoute des Oscars ont chuté à un niveau sans précédent 

Associated Press New York

Selon l'entreprise Nielsen, c'est 20% de moins qu'en 2017, lorsque 33 millions de curieux avaient visionné le gala, qui était aussi animé par Jimmy Kimmel.

La popularité de la cérémonie est souvent liée au succès des films nommés au box-office, et cette fois-ci, le gagnant du meilleur film, The Shape of Water, avait engrangé des recettes de seulement 57,4 millions $ aux États-Unis.

C'est la première fois dans l'histoire que la cérémonie des Oscars attire moins de 30 millions de personnes, selon les chiffres de Nielsen qui remontent jusqu'en 1974.

Le gala est généralement l'une des émissions les plus regardées de l'année après le Super Bowl, mais cette année, la cérémonie d'ouverture des Olympiques de PyeongChang avait rassemblé 27,8 millions de téléspectateurs.

La cérémonie des Oscars avait également récolté de faibles cotes d'écoute en 2008, lorsque No Country for Old Men avait remporté la statuette du meilleur film.

Il y a seulement quatre ans, les cotes d'écoute avaient atteint presque 44 millions. Le record de visionnement avait été enregistré en 1998, l'année de la victoire du film Titanic, qui avait eu un grand succès populaire.

La cérémonie des Oscars est malgré tout la plus visionnée parmi les grands galas. Les Golden Globes avaient attiré 19 millions de téléspectateurs en janvier, et le même mois, ils étaient 19,8 millions pour les Grammy, selon Nielsen.