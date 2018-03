Thomas Beaudoin: Hubert et... Thomas

Dans une école de Saint-Jean, une poignée de filles sont non seulement des fans finies de la série Hubert et Fanny, mais elles sont folles de Thomas Beaudoin, l'acteur qui incarne Hubert. Tellement folles amoureuses de lui que leur prof d'éducation physique affiche aux murs du gymnase où elles s'entraînent des photos du beau Thomas pour les encourager à ne pas abandonner. «Allez les filles, un autre push-up pour Thomas!», leur lance-t-il régulièrement.

Légende urbaine? Apparemment que non. Et ce n'est pas surprenant. Car depuis Roy Dupuis, révélé au grand public avec son rôle d'Ovila Pronovost en 1990 dans la série Les filles de Caleb, cela faisait un bail que la télé québécoise ne s'était pas payé une aussi belle gueule que celle de Thomas Beaudoin.

Non pas que les acteurs masculins québécois manquent de charme ou d'esthétisme, mais Beaudoin, 36 ans, qui a longtemps été mannequin aux États-Unis et qui a fait craquer les Américaines dans une pub d'Old Spice, est doté d'un charisme télégénique peu commun. Ses traits fins, ses yeux verts et les angles parfaits de son visage sont magnifiés par une caméra qui l'adore.

Il y a des acteurs et des actrices comme ça. Moins remarquables dans la vie de tous les jours, ils crèvent l'écran dès qu'une caméra s'allume et qu'un projecteur dépose sa lumière sur eux.

Établi à New York pendant 15 ans, où il a appris l'anglais et suivi des cours de jeu au Lee Strasberg Theatre & Film Institute, Beaudoin a commencé à obtenir des petits rôles au Québec dans Lance et compte en 2008, dans Destinées en 2010, puis dans Trauma, Blue Moon et Victor Lessard. Hubert, le mystérieux tatoueur dont s'éprend Fanny (Mylène St-Sauveur), est son premier premier rôle. Il en est reconnaissant, mais, paradoxalement, au moment où il a entrepris le tournage, au début du printemps 2017, il s'est installé à Los Angeles au lieu de quitter New York pour Montréal.

«Je reviens ici quand un rôle vient me chercher et m'aide à m'épanouir, mais, parallèlement à cela, j'avais envie de voir s'il y avait du travail pour moi à Los Angeles, où j'ai un agent et où je passe des auditions régulièrement», racontait-il la semaine dernière lors d'une tournée de promotion éclair à Montréal où il est arrivé avec un look totalement différent de celui d'Hubert: barbe longue de hipster, cheveux laqués par en arrière, petites lunettes rondes d'intellectuel et pas l'ombre d'un tatouage, ce à quoi il compte éventuellement remédier en se faisant tatouer un poème de son cru.

Je lui demande si ce nouveau look est en préparation pour un nouveau rôle. «Non, non, répond-il. Le look, c'est celui de Thomas.»

Né à Thetford Mines en 1981, ce fils de deux travailleurs du milieu de la santé a passé son enfance à Gagnonville et son adolescence à Drummondville, où il a découvert le cinéma comme projectionniste au cinéma Capitol.

«Dans ce temps-là, les films arrivaient en grosses bobines de 35 mm. Je pense bien que le goût du jeu m'est venu en projetant des films comme Star Wars, mais il y avait aussi Notting Hill avec Hugh Grant et Julia Roberts. En le voyant, je m'étais dit qu'un jour j'allais jouer avec Julia Roberts. Ce n'est pas encore arrivé, mais je n'ai pas perdu espoir», blague-t-il.