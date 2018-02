TLMEP: «Les médecins n'ont pas besoin d'argent»

Richard Therrien

Le Soleil

Les médecins seraient-ils tous prêts à geler leur salaire pour injecter plus d'argent dans le système de santé? Deux médecins, Hugo Viens et Alain Vadeboncoeur, et un étudiant en médecine de l'Université Laval, Frédéric Cloutier, ont uni leurs voix pour manifester leur désaccord au sujet de l'augmentation des salaires des médecins de 2 milliards en 10 ans, sur le plateau de Tout le monde en parle, hier soir.