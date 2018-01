Une trilogie de Margaret Atwood sera adaptée à la télé

Les sociétés de production Anonymous Content et Paramount Television ont annoncé l'acquisition des droits de développement pour une série inspirée de la trilogie dystopique de l'écrivaine canadienne incluant Oryx and Crake, The Year of the Flood et MaddAddam.

La trilogie Le dernier homme met en scène un petit groupe de survivants à la suite d'une pandémie mondiale qui a décimé la majeure partie de l'humanité.

Par communiqué, Margaret Atwood s'est dite heureuse de la vision des producteurs et de la «présentation visuelle renversante qu'ils ont conçue».

Les adaptations des oeuvres de l'écrivaine ont connu un grand succès au petit écran dernièrement. La série The Handmaid's Tale a obtenu une pluie de récompenses, tandis qu'Alias Grace a récolté de bonnes critiques.

David Kanter et Bard Dorros d'Anonymous Content ont indiqué que la trilogie offrait «des occasions fantastiques de mettre en images la vision la plus éclatée du futur jamais montrée à la télévision».

La présidente de Paramount TV, Amy Powell, a de son côté ajouté que «la voix littéraire unique et singulière (de Margaret Atwood) traite des grands enjeux auxquels fait face notre climat actuel et résonne auprès des admirateurs à travers le monde; la trilogie du »Dernier homme« n'est pas une exception».

«Ces histoires sont idéales pour une adaptation à la télévision et nous sommes emballés de pouvoir encore une fois donner vie à un chef-d'oeuvre littéraire.»