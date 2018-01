Les visages de la rentrée: Julie Ringuette

Avec trois émissions de télé et un long métrage, Julie Ringuette vit sa rentrée la plus éclatante. Mais au-delà de cette visibilité, la comédienne se réjouit d'abord du bonheur de jouer.

Jouer pour apprendre, pour s'amuser, pour se transformer et pour explorer toutes les facettes du travail de comédienne.

L'émission à sketches Les magnifiques, où elle partage l'écran avec Léane Labrèche-Dor, Geneviève Schmidt et Marie-Hélène Thibault, en est le meilleur exemple.

« Je suis comédienne parce que j'adore me costumer, lance-t-elle dans une entrevue ponctuée d'éclats de rire. M'enlaidir, avoir les dents noires, je n'ai aucun problème avec ça. Dès qu'il y avait, au tournage, un costume de saucisse ou de sirène, je levais la main. »

Le petit rôle de Simone Roberval qu'on lui a confié dans le film La Bolduc de François Bouvier la comble tout autant.

« Je suis super contente, car ce sont mes débuts au cinéma. En plus, on est dans un film d'époque ! Le seul fait d'être sur le plateau est un rêve qui se réalise. »

- Julie Ringuette à propos du tournage de La Bolduc

Les yeux brillants, elle raconte une scène exigeante du film tournée en plein champ avec de gros écrans verts. « Je me suis dit : "Wow ! C'est ça, le cinéma." »

COMIQUE, DRAMATIQUE

L'actrice ne croit pas, comme elle l'a entendu, que Les magnifiques se limite à de l'humour féministe et à des femmes de caractère. « On touche à plein de sujets féminins et masculins qui trouvent leur force du fait qu'on inverse les rôles, dit-elle. Par exemple, dans un sketch avec Frédéric Pierre, le gars ne sait pas quoi porter alors que la fille pige dans le panier à linge sale. »

Ce n'est pas non plus, dit-elle, une comédie à la Like-moi !, dont les personnages sont des milléniaux. « Dans Les magnifiques, on a des couples et des familles au quotidien, que l'on "twiste" un peu. »

La comédienne de 35 ans est d'autant plus heureuse de ce rôle que les gens, dit-elle, la connaissent davantage pour ses personnages dramatiques. « Ce que les gens retiennent de moi, c'est la bitch dans Ruptures. »

On lui fait pourtant remarquer que le personnage de Justine Salvail, avocate junior, ouvre peu la bouche. « J'aimerais effectivement la connaître davantage, dit-elle. Mais en cette troisième saison, je peux vous dire que Justine va piloter pour la première fois un dossier. Ce sera une douce vengeance contre Ariane [Mélissa Désormeaux-Poulin] et Gabrielle [Dominique Laniel] qui ont quitté le grand cabinet où elle travaille. »

ANIMATRICE À V

À V, Julie Ringuette s'occupera des quotidiennes de Danser pour gagner, concours de danse urbaine qu'animera Olivier Dion.

Cette première expérience à l'animation, elle souhaite la vivre en se mettant dans la peau du spectateur. « Ce que j'ai fait dans Code F, c'était de l'humeur, de la chronique. Je vois les choses de la même façon ici : je veux être vraie, authentique. »

La jeune femme, qui s'est rendue en finale des Dieux de la danse avec son conjoint Pascal Morrissette, a beaucoup d'admiration pour les danseurs professionnels. « Je serai leur premier public. »

Enceinte de son premier enfant, Julie Ringuette a tellement de projets qu'elle n'entend s'arrêter que six semaines. Son conjoint et elle développent un nouveau projet pour la télévision, dont elle tait les détails.

CHANTER, DANSER ET JOUER

Son grand rêve est de faire de la comédie musicale. « Cela réunit toutes mes passions : chanter, danser, jouer. On m'avait retenue pour être dans le choeur de Demain matin, Montréal m'attend, mais j'avais trop d'engagements. »

Interpréter Elle Woods dans une adaptation pour la scène du film Legally Blonde serait son plus beau personnage. « La pièce a été jouée sur Broadway. Elle est d'un drôle incroyable. Autant que The Book of Mormon. »

Un projet de monter cette pièce était en gestation il y a quelques années à Québec et Julie Ringuette avait auditionné, mais il est tombé à l'eau. La jeune femme énergique promet de se reprendre. « Quitte à le faire moi-même... »

On peut voir Julie Ringuette dans Ruptures les lundis à 20 h, sur ICI Radio-Canada Télé, et dans Les magnifiques les vendredis à 21 h 30 à ICI Radio-Canada Télé.

Elle anime les coulisses du concours télévisé Danser pour gagner les lundis, mardis et jeudis à 18 h 30 et les mercredis à 19 h à V.

Au cinéma, on la verra dans La Bolduc, qui prend l'affiche le 6 avril.