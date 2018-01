Télé: la rentrée documentaire

De la nature reprenant ses droits sur des structures abandonnées par l'homme jusqu'à des histoires criminelles choquantes, en passant par un regard sur des personnalités québécoises et des sujets de société des plus actuels, les chaînes de télévision proposent une panoplie de documentaires passionnants en ce début d'année. En voici six exemples.

De Dan Bigras à Sonia Benezra

Amorcée en 2012, la série Les grands reportages - personnalités propose des rencontres et portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué à leur manière la culture québécoise. Dan Bigras: les bleus de l'ange animal ouvrira la série le 19 janvier. Suivront des documentaires sur l'animatrice Sonia Benezra, le journaliste, avocat et ex-Cynique Marc Laurendeau, le comédien Gilles Renaud, l'actrice, chanteuse et auteure Louise Portal et Jean-Claude Germain, homme de théâtre aux multiples talents.

Sur ICI RDI, les vendredis à 20 h

La résurrection d'Hassan

Dans la lumière crue d'une station de métro de Montréal, Denis, Peggy et Lauviah chantent. Aveugles tous les trois, le père, la mère et la fille mènent une existence faite d'espoir et de souffrance, émaillée par la mort par noyade d'Hassan, le fils et unique membre voyant de la famille. Lancé aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal en novembre 2016, le film de Carlo Guillermo Proto en est ressorti avec le Grand Prix de la compétition nationale et le Prix des étudiants. Depuis, il a été vu et récompensé aux quatre coins du monde.

Sur Canal D, le 15 mars, à 22 h