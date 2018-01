Golden Globes: elles, ils ont dit...

«Merci, HBO, de nous soutenir. Et quand je dis "nous", je parle de Reese Witherspoon et de moi. Nous avons fait ça grâce à notre amitié, à notre rencontre sur le plan créatif et parce que nous nous soutenons. Je t'aime, Reese.» - Nicole Kidman, meilleure actrice dans une minisérie, pour Big Little Lies

«Cette émission est beaucoup à propos de la vie que nous présentons aux autres et qui peut être si différente de celle que nous vivons quand les portes de la maison sont fermées. Alors, je veux remercier toutes les personnes qui ont brisé le silence cette année et parlent à propos d'abus et de viol. Vous êtes tellement braves!» - Reese Witherspoon, en acceptant le prix de la meilleure minisérie ou du meilleur film pour la télévision pour Big Little Lies

«Et voici les finalistes, tous des hommes...» («And here are the all male nominees...») - Natalie Portman, en présentant la catégorie du meilleur réalisateur

«Dan Fogelman, je veux vraiment te remercier. Parce que pour la majorité de ma carrière, j'ai bénéficié du "colorblind casting". Mais Dan, toi, tu as écrit un rôle pour un acteur noir, qui pouvait uniquement être joué par un homme noir. Et ce que j'ai tellement aimé dans tout ça, c'est que j'ai été vu pour ce que je suis et j'ai été apprécié pour ce que je suis.» - Sterling K. Brown, meilleur acteur dans une série télé dramatique, pour This Is Us

«Un merci tout spécial à Bruce Miller [scénariste] et Warren Litlefield [producteur exécutif]. Vous deux, vous êtes le genre d'hommes dont nous avons besoin le plus dans notre industrie.» - Elisabeth Moss, meilleure actrice dans une série télé dramatique, pour The Handmaid's Tale

«Pouvons-nous apprendre à nos enfants que parler fort, sans avoir peur des conséquences, est le nouveau standard dans notre culture?» - Laura Dern, meilleure actrice de soutien dans une minisérie, pour Big Little Lies