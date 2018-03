Une quotidienne jeunesse à Radio-Canada

Dès l'automne 2018, la quotidienne Silex présentera deux tribus à l'ère préhistorique (les Pierre et les Roc), qui doivent cohabiter sur la même montagne. Même s'ils vivent à une époque complètement différente de la nôtre, les jeunes se reconnaîtront dans cette douzaine de personnages, qui s'échangent des textos - en roche! - et utilisent des tablettes électroniques - en pierre!

L'émission humoristique mettra en vedette Florence Longpré, Geneviève Schmidt, Gabriel Dagenais, Maxime Isabelle, Jonathan Caron, Samuel Côté, Marie-Ève Morency, Christophe Payeur, ainsi que quatre comédiens issus de la diversité culturelle, Fayolle Jean Jr, Sharon James, Emmanuelle Lussier-Martinez et Cynthia Trudel. Cette nouvelle quotidienne sera réalisée par Hélèna Girard et produite par Pixcom.

«Je dirais que ça fait au moins sept ou huit ans que nous n'avons pas développé une émission pour les 9 à 12 ans», indique Nathalie Chamberland, directrice des émissions jeunesse à Radio-Canada.

«L'an dernier, des études disaient que c'était un public mal desservi à la télévision. Les 9 à 12 ans se retrouvent entre la programmation pour adolescents et celle pour les plus jeunes qu'eux. On trouvait que c'était un beau défi à relever, pour la télévision publique, de créer une série qui correspond à leur humour et leurs intérêts», affirme Nathalie Chamberland.

Chaque semaine, des artistes feront des apparitions dans les épisodes. Par exemple, Charles Lafortune deviendra Charles Larichesse, un animateur de la téléréalité musicale Le cri. Élise Marquis (alias Cerise Marquis) animera Oui Chef! et Stéphane Bellavance (Stéphane Bellaroche) participera au spectacle scientifique Pas si cave!

D'autres séries à venir

Au cours des dernières années, Radio-Canada a essuyé quelques commentaires négatifs à propos de son offre jeunesse plutôt mince. À ce sujet, Christiane Asselin, première directrice jeunesse, affirme que beaucoup d'efforts sont déployés pour renouer avec ce public. Entre autres, dès janvier, la série d'aventures Mehdi et Val fera voyager les 6 à 8 ans du présent jusqu'au Moyen Âge.

Le diffuseur public développe également l'émission qui remplacera Salmigondis, dont le public cible est les enfants de 4 à 7 ans.

«C'est sûr que la jeunesse est de plus en plus importante. Étant donné qu'ils sont abandonnés, les jeunes vont sur YouTube. Il fallait trouver un moyen de leur donner la chance de pouvoir consommer de la culture d'ici. Dominique Chaloult [directrice générale de la télévision de Radio-Canada] a vraiment mis en place une stratégie jeunesse pour y arriver et on y travaille fort», assure Christiane Asselin.

Toutes les émissions jeunesse sont déclinées sur les différentes plateformes de Radio-Canada, dont tou.tv. Des jeux et des capsules de ces séries de fiction sont aussi offerts sur le site web du diffuseur public.