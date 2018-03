Golden Globes: le travail de Jean-Marc Vallée est remarqué

La série Big Little Lies, réalisée par Jean-Marc Vallée, domine la liste des finalistes des Golden Globes pour les miniséries, avec six nominations, dont cinq pour l'interprétation.

Quatre actrices et un acteur dirigés par le réalisateur québécois sont en nomination: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley et Alexander Skarsgard.

Le réalisateur, qui a été récompensé par un prix Emmy en septembre, n'est pas personnellement en nomination pour un Golden Globe, mais la télésérie est finaliste dans la catégorie meilleure minisérie. La chaîne HBO a toutefois annoncé récemment une deuxième saison à Big Little Lies, ce qui fait que la série concourra désormais dans une autre catégorie.

D'autres séries qui étaient abonnées aux récompenses ont probablement souffert des allégations d'inconduites sexuelles visant leur vedette et le tout-puissant producteur Harvey Weinstein: ainsi en est-il de House of Cards et de Transparent.

La rivalité entre Bette Davis et Joan Crawford, relatée dans Feud: Bette and Joan, récolte quatre nominations, notamment pour les deux interprètes des rôles-titre, Susan Sarandon et Jessica Lange. Fargo, The Handmaid's Tale et This Is Us sont trois fois finalistes.