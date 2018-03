Unité 9: une scène de viol qui fait réagir

Louise Leduc

La Presse

À quelques plaintes près, le trip à trois et les deux scènes de masturbation dans Trop, à 19 h 30 à Radio-Canada, ça passe. Jeanne qui est violée par deux motards dans Unité 9? Ça crée beaucoup plus de remous, tout en contrevenant aux règles des télédiffuseurs en matière de violence chapeautées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).