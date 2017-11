Marvel poursuit son ascension en télé avec la série Runaways

Plusieurs séries de Marvel ont fait leurs débuts cet automne: The Defenders et The Punisher sur Netflix, et une série qui a fait un flop sur la chaîne ABC, Inhumans.

Dans le sillage de cette surabondance de superhéros sur le petit écran, Runaways est la première incursion du diffuseur Hulu dans l'univers de Marvel.

Destiné spécifiquement à un public jeune, Runaways met en vedette une bande d'adolescents d'horizons et d'origines divers qui s'unissent contre leurs parents, des superhéros maléfiques formant une société criminelle connue sous le nom de «The Pride».

Les adolescents - joués par Rhenzy Feliz, Gregg Sulkin, Virginie Gardner, Allegra Acosta, Ariela Barer et Lyrica Okano - ne sont pas sans rappeler le «Club des Cinq», adapté au monde des Avengers.

La série - basée sur une bande dessinée culte éponyme - a été écrite par Josh Schwartz et Stephanie Savage, le duo à l'origine des séries télévisées à succès Newport Beach et Gossip Girl.

Runaways raconte «ce moment où un enfant se rend compte que ses parents sont faillibles, qu'ils sont imparfaits et qu'ils ne sont peut-être pas ceux qu'il pensait qu'ils étaient quand il grandissait», a expliqué Josh Schwartz à l'AFP.

Cette expérience, a-t-il dit, est quelque chose qui est vécue par tous les enfants à travers le monde, même avec des parents qui ne sont pas des génies criminels dotés de super pouvoirs.