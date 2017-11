 Décès du chanteur David Cassidy, vedette de la série The Partridge Family 

David Cassidy, le chanteur et vedette de la série télévisée américaine des années 70 The Partridge Family, est décédé mardi en Floride à l'âge de 67 ans, d'une insuffisance hépatique, a indiqué son agent à l'AFP.

«Au nom de la famille Cassidy, c'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père, notre oncle, et notre cher frère, David Cassidy. David est mort entouré par les gens qu'il aimait, heureux, et libéré de la douleur qui s'était emparée de lui pendant si longtemps», a annoncé sa famille dans un communiqué.

En février 2017, l'acteur, père de l'actrice Katie Cassidy, 30 ans, et du chanteur Beau Cassidy, 26 ans, avait révélé être atteint de démence.

Le chanteur et cofondateur des Beach Boys Brian Wilson a rendu hommage à David Cassidy sur le réseau social Twitter, saluant une «personne très talentueuse et sympathique».

«Je suis attristé d'apprendre (la mort) de David Cassidy. Au milieu des années 70, il avait l'habitude de venir à la maison, et nous avions même commencé à écrire une chanson ensemble».

David Cassidy a connu un énorme succès aux États-Unis, en particulier auprès des adolescents, en incarnant le personnage de Keith Douglas Partridge dans la série télévisée musicale The Partridge Family, diffusée entre 1970 et 1974. La série racontait l'histoire d'une mère veuve (Shirley Jones), et de ses enfants, qui devienne un groupe de rock'n'roll.

Pendant cette période, il a enregistré plusieurs albums avec la Partridge Family avant de se lancer dans une carrière solo où il a connu un succès fulgurant en tant que chanteur de pop. Au cours de sa carrière, il a publié 12 albums studios, et vendu près de 30 millions de disques au total.

En 2011, il avait fait partie de la distribution de The Celebrity Apprentice, le programme télévisé dérivé de «The Apprentice», où l'acteur avait été le premier à être «viré» par Donald Trump.