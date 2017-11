TVA ne diffusera plus de galas Juste pour rire

TVA ne sera plus le diffuseur des Galas Juste pour rire. Le groupe a en effet fait savoir à La Presse qu'il n'avait pas souhaité renouveler son entente avec Juste pour rire, et ce, avant même que n'éclate le scandale entourant Gilbert Rozon.

Véronique Mercier, vice-présidente aux communications de TVA, a précisé que la chaîne suspendait définitivement la diffusion des galas sur ses ondes.

« TVA reprendra la diffusion des émissions Les gags et la présentation des captations des spectacles d'humour pour lesquels elle détient les droits de diffusion. La chaîne est une vitrine privilégiée pour les humoristes et les artisans québécois et la diffusion de ces émissions leur permet de bénéficier d'un rayonnement exceptionnel sur nos ondes. Nous souhaitons qu'ils puissent continuer de profiter de cette visibilité », a indiqué Mme Mercier.