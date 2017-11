Magalie Lépine-Blondeau se joint à SNL Québec

C'est confirmé: ICI Radio-Canada Télé ramènera SNL le temps d'une soirée, le samedi 6 janvier à 21 h, en direct, dans un format de 90 minutes, avec l'équipe originale (Phil Roy, Pier-Luc Funk, Katherine Levac, Virginie Fortin, Guillaume Girard, Mickaël Gouin, Léane Labrèche-Dor et Mathieu Quesnel). Le titre: Le SNL de... Magalie Lépine-Blondeau avec notre Nadine nationale comme invitée spéciale et Daniel Bélanger pour le volet musical.

On a vu Magalie Lépine-Blondeau jouer la comédie dans Boomerang, mais ce sera l'occasion d'apprécier son talent comique dans un contexte de sketchs. «Pour moi, c'est de l'ordre du fantasme», admet la comédienne, qui suit beaucoup l'émission américaine. Si tout se confirme, elle devrait se rendre prochainement sur le plateau de Saturday Night Live à New York pour observer le travail des Américains et s'imprégner de l'ambiance de l'émission de NBC.