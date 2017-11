Trois artistes issus de la diversité

Kadidja Haïdara - Auteure

Âge: 33 ans

Réalisations: Les Béliers (2011), Quart de vie (2014), Le chalet (saison 1-2, 2015-2016)

Distinctions: Deux nominations aux prix Gémeaux pour Les Béliers, lauréate du prix Gémeaux du meilleur texte jeunesse pour Le chalet (2015)

D'origine malienne et québécoise, Kadidja Haïdara a «toujours voulu écrire pour la télé». Mais pas de n'importe quelle façon. Pour elle, inclure des comédiens issus de la diversité dans ses projets est primordial.

Pourquoi la diversité est-elle importante pour toi?

«Ma job, c'est de créer sous forme de fiction la réalité de notre société. Et quand je regarde notre société, c'est pas vrai que tout le monde a la face blanche. Quand j'étais jeune, comme fille mulâtre, je ne me voyais pas [à l'écran]. Et je sais qu'il y a plein de jeunes qui ne se voient pas non plus à la télé ; ils me le disent quand je passe dans les écoles. Les histoires qu'on raconte sont fictives, mais on les raconte pour le public et il a le droit de se voir à l'écran.»

Est-il difficile d'inclure la diversité dans les émissions?

«C'est vraiment important pour moi et, à force de voir des comédiens en audition, je peux les amener dans les projets. Les producteurs savent que je suis la tannante avec ces affaires-là. Il a fallu que je me batte au début pour avoir de la couleur dans mes castings. J'entends souvent dire qu'il n'y a pas d'acteurs issus de la diversité au Québec, mais c'est juste que les productions doivent débourser pour aller les chercher. Ça coûte plus cher, alors je dois faire valoir mon point de vue. Je vais continuer à tenir mon bout et je suis toujours contente de m'être battue pour ça.»

Comment faire changer les choses?

«Les jeunes sont vraiment allumés, mais ne s'inscrivent pas en théâtre parce que ça coûte beaucoup d'argent et ils n'ont pas l'impression qu'il va y avoir du travail pour eux en sortant. Il faut aussi leur parler de ces jobs qu'ils ne connaissent pas - preneur de son, par exemple. Plus il va y avoir des gens de la diversité dans le milieu, plus on va le sentir, parce que c'est nous qui créons ce qui se passe à l'écran. Tout le monde devrait y mettre un peu du sien, mais c'est encore difficile de sensibiliser les gens.»