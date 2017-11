TLMEP: bye bye Rozon

L'image était parlante: Martin Petit, entouré d'une dizaine d'humoristes, qui lancent leur propre Festival du rire de Montréal. Une bande d'insoumis motivée qui prépare une petite révolution dans le monde de l'humour québécois. Michel Barrette, Marie-Lise Pilote, Maxim Martin et le plus drôle d'entre tous hier, Julien Lacroix. Il y en avait, du monde, sur le plateau de Tout le monde en parle, hier.

En tout, une quarantaine d'humoristes ont déjà embarqué dans l'aventure avec Petit. Personne n'a dit non. Et pourtant, «fédérer des humoristes, c'est comme montrer des tours de magie à des chats», blague Martin Petit. Appuyé par la ministre Dominique Anglade et le Mouvement Desjardins, le projet semble solide. Pas encore de dates pour l'événement, mais une rencontre prévue aujourd'hui avec la ministre Mélanie Joly.

