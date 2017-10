Éric Salvail vend tous ses actifs

Visé par de nombreuses allégations d'inconduite sexuelle, Éric Salvail vient de vendre tous les actifs de sa compagnie Salvail & Co à l'entreprise Media Ranch dirigée par Sophie Ferron. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Concrètement, cela signifie que la coquille Salvail & Co n'existe plus et que toutes ses propriétés (Les échangistes, Coup de foudre, Maripier!) appartiennent maintenant à Media Ranch, qui pourra continuer à les faire vivre sur différentes antennes.

Media Ranch se spécialise dans la distribution et la vente de formats de télévision. L'ancienne directrice-générale de Salvail & Co, Vivianne Morin, se joindra à Sophie Ferron dans l'exploitation des nouvelles émissions qui s'ajoutent au catalogue de Media Ranch.