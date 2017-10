Tous les employés d'En mode Salvail sont remerciés

Le Soleil

Les membres de l'équipe d'En mode Salvail, qui vivaient dans l'incertitude depuis mercredi dernier, ont été informés par courriel que leurs services n'étaient plus requis. Non seulement V souhaite-t-il se dissocier d'Éric Salvail, mais il a aussi indiqué qu'il ne voulait plus avoir affaire à sa compagnie de production, Salvail & Co, quel qu'en soit le propriétaire.