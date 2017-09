Julia Louis-Dreyfus révèle être atteinte d'un cancer du sein

L'actrice et humoriste américaine Julia Louis-Dreyfus a annoncé jeudi sur Instagram qu'elle est atteinte d'un cancer du sein.

La femme de 56 ans est connue notamment pour son rôle dans Veep, qui lui a valu plusieurs prix Emmy, et pour avoir joué Elaine dans l'émission culte Seinfield.

> Voir la mention sur Instagram

Elle a publié une photo d'un message stipulant qu'«une femme sur huit a un cancer du sein», ajoutant «Aujourd'hui, je suis celle-ci.»

HBO a émis un communiqué affirmant «son support et son amour pour Julia et sa famille», alors que des milliers de fans avaient déjà laissé des messages de soutiens pour l'actrice sur les réseaux sociaux dans l'heure suivant l'annonce.

L'actrice a réclamé au passage l'adoption d'une couverture santé universelle aux États-Unis. «La bonne nouvelle est que je peux compter sur le plus magnifique cercle familial et amical de soutien et d'attention, ainsi que sur une fantastique assurance santé à travers mon syndicat», a-t-elle ajouté.

«La mauvaise nouvelle est que toutes les femmes ne sont pas aussi chanceuses», a-t-elle poursuivi, «donc battons-nous contre tous les cancers et faisons de la couverture maladie universelle une réalité.»

Le système de santé américain lie, pour la plupart des Américains, la couverture santé à l'emploi, avec de fortes disparités selon les mutuelles et les employeurs.

- Avec AFP