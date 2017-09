Bad Blood, une version atténuée du clan Rizzuto

Moins clichés que les vrais

La véritable famille Rizzuto était l'archétype de la vieille tradition mafieuse et incarnait plusieurs clichés des films de gangsters. Le patriarche Nicolo, avec son chapeau de feutre et son long manteau, semblait tout droit sorti du Parrain de Coppola. Des images le montraient carrément en train de glisser des liasses de billets dans ses chaussettes à l'arrière d'un café italien. L'entourage du clan était formé d'un petit groupe de familles siciliennes dont les descendants se mariaient entre eux de génération en génération: Vito avait lui-même épousé sa cousine germaine. La série brosse un portrait beaucoup moins stéréotypé. Les personnages font plus modernes. On ajoute même un bras droit fictif d'origine irlandaise à Rizzuto pour diversifier le portrait.

Moins de morts

Est-ce parce qu'on craignait de manquer de temps, ou par crainte des longueurs? Les quatre premiers épisodes, sur la révolte contre le règne de Rizzuto, comptent moins de morts, de blessés et de destruction qu'il n'y en a eu en réalité à Montréal pendant cette période. Ce n'est probablement pas pour épargner les sensibilités du public à heure de grande écoute puisque certaines scènes demeurent malgré tout assez violentes.