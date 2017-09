Narcos sans Escobar

Les méchants

Pendant que la chute d'Escobar s'amorçait au début des années 90, le cartel de Cali commençait à accaparer le marché nord-américain de la cocaïne. On les avait vues un peu pendant la deuxième saison, mais les quatre têtes dirigeantes sont maintenant les ennemis à abattre: les frères Rodriguez (Gilberto, le vrai chef très classe qui dirige le cartel comme une grande entreprise, et Miguel, à la violence sourde), Chepe, chien fou établi à New York, ainsi que le passeur et négociateur Pacho (le très dangereusement sensuel Alberto Ammann), qui a la particularité de s'affirmer comme gai dans un milieu macho. Par ailleurs, autant Escobar était impulsif, autant le cartel de Cali ne laisse rien au hasard. Il a des yeux et des oreilles partout et contrôle tout et tout le monde, mais toujours sous un vernis respectable. Une attitude qui permet au gouvernement colombien, qui veut éviter les bains de sang, de signer un accord de reddition avec les narcotrafiquants : ils ont six mois pour se retirer en échange d'une peine réduite. C'est sur cette base que commence Narcos 3, mais un coup d'éclat de l'agent Peña viendra mettre (beaucoup) de sable dans l'engrenage, jusqu'à créer une guerre de cartels.

Le verdict

Jeu du chat et de la souris dans les rues de Cali, rencontres secrètes, explosions de violence rares mais traumatisantes: la troisième saison de Narcos est habilement construite et sa montée dramatique vers toujours de plus en plus de morts, est implacable. Si les deux premiers épisodes sont un peu lents, la série prend ensuite son envol pour ne plus retomber. Certains personnages donnent aussi une dimension plus «humaine» à l'histoire, particulièrement le chef de la sécurité Jorge Salcedo (qui a lui aussi réellement existé), père de famille qui travaille pour les frères Rodriguez et qui espère pouvoir quitter le cartel pour se lancer en affaires. Il apprendra que ce n'est pas aussi facile qu'il le croyait, même s'il estime n'avoir rien à se reprocher. Bref, si Narcos avait fait de Pablo Escobar une star, ce qui finissait par être un peu dérangeant, on ne risque pas ici de s'attacher à ces dangereux bandits aux bras longs. Mais dans Narcos comme dans la vie, il n'y a rien de tout noir ni de tout blanc, et il y a ici quantité de zones grises à explorer. Une suite brillante pour une série qui l'est tout autant.