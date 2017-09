Les séries américaines à suivre

LES NOUVEAUTÉSThe Deuce

À HBO, dès le 10 septembre

C'est l'une des grosses séries de la rentrée de HBO, qui se penchera sur le monde de la prostitution et de la pornographie au tournant des années 80 à New York. Que de gros canons parmi les artisans: créé par David Simon, l'homme derrière The Wire, le pilote a été réalisé par Michelle MacLaren (Breaking Bad, Game of Thrones), et la série met en vedette Maggie Gyllenhaal et James Franco, qui devrait jouer à lui seul deux personnages, des jumeaux du monde interlope.

The Good Doctor

À ABC, dès le 25 septembre

Le créateur du célèbre Dr. House revient dans ses plates-bandes avec cette série médicale où un jeune chirurgien (Freddie Highmore) souffrant d'autisme devra travailler fort pour se faire accepter dans son milieu de travail, même s'il est surdoué dans son domaine. Un autre héros autiste à la télé après le jeune Sam de la série Atypical, de Netflix.

Wisdom of the Crowd

À CBS et Global, dès le 1er octobre

Un technicien en informatique (Jeremy Piven) crée une application de production participative (crowdsourcing) afin de retrouver le meurtrier de sa fille, et découvre en même temps que cette invention peut servir à résoudre bien d'autres crimes. Cette idée de surveillance collective pour faire le bien est aussi excitante qu'effrayante...

The Mayor

À ABC, dès le 3 octobre

Dans cette série humoristique, un jeune rappeur (Brandon Micheal Hall) en mal de visibilité tente de sortir de l'ombre en se lançant dans la course à la mairie de sa ville. Le problème, c'est qu'il sera élu!

Mindhunter

Sur Netflix, le 13 octobre

Après House of Cards, cette nouvelle création du talentueux David Fincher (Fight Club, Seven, The Social Network) s'inspire des mémoires de John Douglas, un agent du FBI spécialisé dans la compréhension des tueurs en série à la fin des années 70. Ça promet d'être glauque.

Alias Grace

Sur Netflix, le 3 novembre

Avec le succès de The Handmaid's Tale, on suivra de près cette minisérie en six épisodes, adaptation par Sarah Polley d'un autre roman de Margaret Atwood, à propos d'un double meurtre qui aurait été commis par une femme en 1843. Coupable ou innocente?

The Crossing

À ABC, en octobre

On ne connaît pas encore la date exacte du début de cette série de science-fiction dont le synopsis est intéressant et dans l'air du temps. Quand quelques centaines de réfugiés débarquent par la mer dans une petite ville de l'Oregon, on découvre qu'ils sont en fait américains et qu'ils arrivent du futur, fuyant une guerre terrible.