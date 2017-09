Rentrée télé: à vos enregistreurs

Conversation secrète

TVA, le dimanche à 21 h, à partir du 24 septembre

Il n'y a pas de recette miracle ici. Le secret du succès de la nouvelle émission de Paul Arcand repose sur les invités qui accepteront de se confier au roi des ondes matinales. Si ces gens font des révélations fracassantes ou s'ils sortent d'un long mutisme (comme Serge Thériault, par exemple), le public sera au rendez-vous. Bref, Conversation secrète doit créer l'évènement pour rivaliser avec Tout le monde en parle, qui jouera en même temps à Radio-Canada. Aucun nom d'invité n'a été confirmé officiellement. TVA a commandé huit épisodes de cette série tournée à l'extérieur des studios, qui seront distillés au compte-gouttes d'ici le printemps. Conversation secrète dérive d'un concept français.

Trop

Radio-Canada, le lundi à 19 h 30Est-ce possible de rire de personnes souffrant de bipolarité? Oui, quand c'est fait avec délicatesse et tendresse. Trop, c'est exactement ça. Une comédie drôle, humaine et remplie de personnages attachants. On y suit deux soeurs, campées par Evelyne Brochu (l'aînée) et Virginie Fortin (la plus jeune, qui tombe malade). Le reste de la distribution est impressionnant: Pierre-Yves Cardinal, Louise Portal, Anne-Marie Cadieux et Éric Bruneau, en plus d'une kyrielle de nouveaux visages. Comme j'ai déjà englouti cette série sur l'Extra de Tou.TV, je me brancherai sur Boomerang à TVA, qui s'annonce tout aussi rigolo que les saisons précédentes. Au tour de Karine (Catherine-Anne Toupin) et Patrick (Antoine Bertrand) d'héberger Monique (Marie-Thérèse Fortin) et Pierre (Marc Messier). Le premier épisode de ce troisième chapitre de Boomerang est déjà en ligne sur le site de TVA.