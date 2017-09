Beyoncé animera un téléthon pour les victimes d'Harvey

Hand in Hand sera filmé en direct de 20h00 à 21h00 à Los Angeles, à New York ainsi qu'à Nashville, et diffusé simultanément sur les quatre grandes chaînes nationales - ABC, CBS, NBC et Fox - mais aussi sur Facebook, Twitter et YouTube.

Il s'agira de la première véritable apparition publique de Beyoncé depuis la naissance de ses jumeaux le 13 juin.

Outre «Queen Bey» doivent aussi être présents les acteurs et actrices George Clooney, Julia Roberts, Jamie Foxx, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, la présentatrice télé Oprah Winfrey et la chanteuse Barbra Streisand.

Le chanteur de musique country George Strait, originaire du Texas, est aussi attendu, selon le communiqué publié mardi.

L'ouragan Harvey a fait au moins 42 victimes et a durement frappé la région de Houston, quatrième plus grande ville américaine, causant de considérables dégâts matériels, dont la facture est estimée à plus de 100 milliards de dollars.

Les dons effectués en marge de l'émission iront à cinq associations, ont indiqué les organisateurs, à savoir la société SB Projects et le rappeur Bun B, originaire de Port Arthur, l'une des villes touchées par Harvey, et ancien membre du groupe Underground Kingz.

À l'occasion de son 36ème anniversaire lundi, Beyoncé a mis en ligne sur son site un appel aux dons en faveur de Houston. Le message était illustré par des clichés de personnalités l'imitant dans la vidéo Formation, sortie en 2016.

Parmi elles, l'ancienne Première dame Michelle Obama ou la championne de tennis Serena Williams.

De nombreuses célébrités se sont déjà engagées à faire des dons aux associations de soutien aux victimes de l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire des États-Unis.

Le chanteur new-yorkais Paul Simon a ainsi annoncé avec son épouse, la chanteuse Edie Brickell, un don d'un million de dollars, tout comme la présentatrice télé Ellen DeGeneres, l'actrice Sandra Bullock ou l'acteur Leonardo DiCaprio.

En 2005, plusieurs événements caritatifs avaient été organisés pour lever des fonds en faveur des victimes de l'ouragan Katrina, qui avait ravagé la région de La Nouvelle-Orléans et fait plus de 1800 morts.

Le téléthon Shelter From the Storm avait notamment permis de rassembler environ 30 millions de dollars.