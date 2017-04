John Oliver dans la langue de Molière

À une semaine du premier tour, le grinçant éditorialiste a aussi tenu à réserver une partie de son discours aux électeurs français, à qui il s'est adressé dans la langue de Molière.

Baignant dans une image noir et blanc rappelant les classiques du cinéma, Oliver n'a ménagé aucun cliché - la belle table, l'accordéon musette, le bon vin et le romantisme - pour inciter les Français à se détourner de la sirène populiste afin d'éviter le piège dans lequel sont tombés les Britanniques et les Américains.

Le résultat est à la fois percutant, vulgaire et hilarant.

Cette semaine, Last Week Tonight with John Oliver s'est conclu sur « bonne nuit, mon amour »...