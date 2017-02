Caroline Dhavernas: une série pour se sentir vivant

Entre compassion et adrénaline, la série Mary Kills People, dans laquelle Caroline Dhavernas tient le premier rôle, propose aussi sa dose de rigolade.

Sérieusement? Oui! Et la comédienne, avec qui La Presse s'est entretenue, trouve ça tout à fait convenable. Parce qu'aborder la mort de front permet de se sentir plus vivant.

Docteure

De la série Off the Map à Hannibal et maintenant Mary Kills People, la comédienne a incarné trois médecins, lui fait-on remarquer. «Ce sont des docteures bien différentes, surtout celle de Hannibal, qui était psychiatre», indique la comédienne québécoise. Celle-ci n'a rien contre le fait d'incarner trois fois le même métier pourvu que le personnage soit riche et ne passe pas son temps à dire «Passez-moi le bistouri» ou à débiter des termes médicaux incompréhensibles. «J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer Mary Harris, qui est bourrée de zones grises, de complexités, de contradictions. De plus, on passe peu de temps à l'hôpital. L'histoire se déroule à l'extérieur de celui-ci.»

Compassion

Mary procure-t-elle cette aide par compassion? «Oui, mais on sent bien qu'il y a une raison beaucoup plus personnelle en dessous, dit Caroline Dhavernas. C'est un peu une drogue pour elle. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, une blessure intime, qui fait en sorte qu'elle peut comprendre mieux que quiconque pourquoi quelqu'un a le droit de faire ce dernier choix dans une vie. Mais elle fait payer les gens pour donner ce service. On peut, d'un point de vue moral, se poser des questions par rapport à ça. Mary n'est ni toute noire ni toute blanche.»

Comique

Surprise! Dès les premières minutes du premier épisode, la série nous plonge dans une situation hilarante. Mme Dhavernas en apprécie le ton. «On peut penser que le sujet va donner une série super déprimante. Ça ne l'est pas du tout! Il y a beaucoup d'humour, d'adrénaline et de compassion. C'est divertissant tout en étant prenant. Au nombre de fois où je suis allée dans des funérailles... après, j'avais envie de rire, de faire l'amour ou de vivre quelque chose de très intense. Bref, de complètement contraire à ce qui venait de se passer. Les moments intenses et tristes nous rappellent à quel point nous sommes vivants, que ce n'est pas pour longtemps et qu'être en vie est un privilège. Il y a ça dans la série: une énergie vitale qui arrive après ces moments-là.»