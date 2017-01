Funérailles intimes pour Mary Tyler Moore

L'emplacement funéraire est orné d'une statue d'anges, entourée de plusieurs bouquets de fleurs, dont des orchidées blanches et des roses.

L'actrice primée, surtout connue grâce à son rôle dans les émissions The Mary Tyler Moore Show et The Dick Van Dyke Show, est morte mercredi dernier. Elle était âgée de 80 ans et vivait à Greenwich, dans le Connecticut.

Une poignée d'admirateurs s'étaient rassemblés devant l'entrée principale du cimetière avec des affiches disant: «Je t'aime», «Repose en paix» et «Mary Amour!».