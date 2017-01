Nouveau souffle culturel à Radio-Canada

Au programme: la diffusion sur ICI Radio-Canada Télé de Tartuffe le 19 février et du concert classique La force du destin de l'Orchestre Métropolitain et de Yannick Nézet-Séguin le 7 avril à heure de grande écoute.

Le diffuseur public mettra également en ligne le 9 février une toute nouvelle section consacrée au cinéma sur son site internet et proposera en mars une émission spéciale sur le Wakiponi mobile.

«C'est une démarche culturelle qui touche les quatre plateformes: Radio-Canada, Tou.tv, ARTV et Explora. L'idée était de faire rayonner nos contenus culturels», explique Dominique Chaloult, directrice générale de la Télévision de Radio-Canada.

«On était en pleine période de coupures à Radio-Canada, mais l'arrivée du nouveau gouvernement nous a donné les moyens de présenter plus d'événements culturels et de diversifier notre offre», ajoute Mme Chaloult, qui a nommé en septembre dernier Francine Allaire première directrice de la Stratégie culturelle de la télévision.

Cinéma

«On a débuté cet automne autour du projet "50 films/50 semaines". Le cinéma sera à l'honneur dans une nouvelle section sur notre site internet où l'on retrouvera 50 capsules produites pour l'occasion, mais aussi un blogue animé par Helen Faradji. Il y aura aussi toutes les actualités liées au cinéma et un grand jeu-questionnaire de 500 questions sur le septième art», précise Francine Allaire.

Autre nouveauté à la fin du mois de mars: une émission spéciale consacrée à la présence autochtone, dans laquelle on retrouvera notamment le rappeur et comédien Samian.

«Il s'agit d'un projet sur le Wakiponi mobile qui va mettre en valeur les oeuvres et les cinéastes autochtones découverts à travers cette initiative. Cette émission a été conçue, produite et réalisée par des autochtones avec Niche Media. Il y aura des performances musicales, des extraits de films et des rencontres avec les cinéastes sur les territoires autochtones», explique Francine Allaire.

La musique classique sera également à l'honneur le 7 avril à 19 h avec la diffusion de la première partie de La force du destin de l'Orchestre Métropolitain et de Yannick Nézet-Séguin. Le concert sera précédé d'une mise en contexte et d'une entrevue avec Yannick Nézet-Séguin.