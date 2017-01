Le chalet à VRAK: tous au Chalet!

L'idée

Ils sont comme les cinq doigts de la main, et ça tombe bien: ils sont cinq. Sarah, Lili, Antoine, Frank et Charles. Chaque année, ils vont passer la «saison blanche» au chalet du père de Sarah, ce qui leur permet de continuer à aller au cégep tout en profitant du moindre temps libre pour dévaler les pistes. Mais quand il y en a pour cinq, il y en a pour six. Non? Peut-être. Pas sûr. L'arrivée de Catherine transformera la dynamique du clan et leur quotidien, en montagnes russes. À partir de là, les montées et les descentes ne se feront pas que sur les pentes. Le manège se poursuit dans la troisième saison, dont la diffusion a commencé le 10 janvier et qui nous entraîne huit mois après les événements qui ont déchiré la gang à la fin de la deuxième. Le chalet, c'est Dawson's Creek sous la neige, Felicity sans le «gnan-gnan», Gossip Girl sans les excès en tout genre, Glee sans la musique. Bref, Le chalet, c'est Le chalet.

La gang

L'une des forces du Chalet, c'est sa justesse. Justesse dans le ton, les situations, les dialogues et la distribution. Sarah-Jeanne Labrosse incarne Sarah, la perfectionniste (obsessive?), étudiante en cinéma. Julianne Côté joue Lili, la tom-boy sensible, étudiante en sciences de la nature. Antoine Pilon est Antoine le don Juan. Félix-Antoine Tremblay campe Francis, dit Frank, grand coeur et roi de la gaffe. Karl Walcott interprète Charles, champion de planche à neige, athlétique et compétitif. Enfin, Catherine Brunet se glisse dans la peau de Catherine, dite Cat, l'empêcheuse de tourner en rond qui gagnera tous les coeurs (en tout cas, ceux des spectateurs).