Rentrée télé: dix séries étrangères à suivre

Taboo

FX. Depuis le 10 janvier.

Cette série britannique de huit épisodes a été créée par Steven Knight (Eastern Promises), l'acteur Tom Hardy, qui tient le premier rôle, et le père du comédien, Chips Hardy. La bande-annonce laisse deviner une reconstitution historique luxueuse, le tout filmé par Kristoffer Nyholm (The Killing). En 1914, un aventurier (Tom Hardy), de retour d'Afrique avec des diamants volés, s'installe à Londres pour venger la mort de son père. Au générique: Oona Chaplin, David Hayman, Michael Kelly et Jonathan Price. De plus, Ridley Scott fait partie des producteurs.

A Series of Unfortunate Events

Netflix. Depuis le 13 janvier.

Une grande série télé pour les enfants? C'est ce que Netflix propose avec cette adaptation en huit épisodes des romans de Lemony Snicket, qui avaient déjà fait l'objet d'un film mettant en vedette Jim Carrey. Développée par Mark Hudis (True Blood), scénarisée par Daniel Handler (l'auteur qui se cache derrière le pseudonyme Lemony Snicket) et réalisée par Barry Sonnenfeld (The Addams Family, Men in Black), on peut s'attendre à de la qualité. Neil Patrick Harris incarne le comte Olaf.