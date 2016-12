Les Fêtes au petit écran

En direct de l'univers - spéciale du Nouvel An réunira Serge Denoncourt, Jean-Michel Anctil, Ricardo Larrivée et Julie Perreault.

Richard Therrien

Le Soleil Le Soleil Suivre @zaptele Avant de passer à la nouvelle année, la télé met ses plus beaux habits pour s'immiscer dans vos partys de famille. En musique, en sketchs, en bilans, toutes les occasions sont bonnes pour réfléchir sur les 12 derniers mois. Mais surtout pour fêter !

EN DIRECT DE L'UNIVERS - SPÉCIALE DU NOUVEL AN Serge Denoncourt se qualifie lui-même de « Grinch de Noël ». Ira-t-il torpiller le party de France Beaudoin le 31 décembre ? « On trouvait ça intéressant de l'avoir, parce qu'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas le temps des Fêtes. Au final, ça a été très payant », nous a confié l'animatrice, quelques jours après l'enregistrement. Plutôt que trois, France Beaudoin accueille cette année quatre invités principaux à cet incontournable de la veille de jour de l'An. Pour contredire le juge méchant des Dieux de la danse, Julie Perreault, Jean-Michel Anctil et Ricardo Larrivée vont se remémorer leurs plus beaux souvenirs des Fêtes. Pour les illustrer en musique, plus d'une centaine d'artistes défileront sur scène, y compris les danseurs et les choristes, mais un seul nom a filtré, celui de Patrick Bruel, qui s'est déplacé spécialement pour l'événement. « Il ne connaissait pas notre émission, mais quand il a vu le show, il a accepté de remplir le questionnaire et il va revenir dans une émission faite pour lui en 2017 », annonce France Beaudoin. Après une année marquée par la visite de Céline Dion, l'animatrice a appris avec bonheur qu'En direct de l'univers reviendrait pour une neuvième saison l'automne prochain. « Notre auditoire a augmenté, c'est sûr que Céline nous a poussés dans le dos. Plein de gens nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu l'émission et nous regardent depuis. » France reprendra en janvier avec Josée Boudreault comme première invitée. Julie Snyder a aussi accepté l'invitation de cette émission dont on soulignera bientôt la 200e présentation. Samedi 31 décembre à 20 h et dimanche 1er janvier à 18 h 30 à ICI Radio-Canada Télé

Agrandir Jean-René Dufort anime Infoman 2016. Photo fournie par ICI Radio-Canada

INFOMAN 2016 La peur. Peur des pitbulls, des pythons, de Donald Trump, des méchants réfugiés. « Chaque semaine, y avait une peur différente », a remarqué Jean-René Dufort de la dernière année, ce qui marquera certainement Infoman 2016. « On a eu peur que le genou de Carey Price ne tienne pas. Quand le Brexit a passé, on a pensé que l'économie allait s'écrouler. Ça coûte encore huit piasses pour s'acheter un café en Angleterre ! » Jean-René est d'avis que les médias sont en partie responsables de cette psychose qui nous habite. « On aime ça, mettre un peu d'épices à steak sur nos nouvelles », dit-il. Sur l'élection de Donald Trump, il est divisé. Un peu inquiet de « voir un weirdo » au pouvoir, oui, mais surtout content pour son émission. « On va avoir ben du fun si on n'explose pas », blague-t-il. Le soir même de l'élection, à Times Square, il était l'un des rares à ne pas afficher une face de carême. Ce soir-là, l'animateur a fait des entrevues en chuchotant avec des électeurs stupéfaits, chose impensable en temps normal à cet endroit très couru. Encore certain que Jean-René nous sortira des personnalités surprises pour des moments uniques, là où personne ne les attendait. « Je n'irai pas voir P.K. Subban parce que tout le monde voulait l'avoir », explique-t-il en guise d'exemple. On parie sur la dinde noire ? Comme l'heure est composée au tiers de matériel déjà vu dans l'année, on espère un petit bout des savoureux segments avec Jean-René et Chantal Lamarre en commentateurs d'événements officiels, comme Monarchie express sur la visite princière au pays. Samedi 31 décembre à 22 h et dimanche 1er janvier à 20 h à ICI Radio-Canada Télé

Agrandir Les Lost Fingers chanteront des classiques du temps des Fêtes en version manouche lors de l'émission spéciale de Noël de Belle et Bum. Photo fournie par Télé-Québec