L'agent d'artiste a la cote

UN MÉTIER ENCORE JEUNE

À la fin de sa vie, la comédienne Janine Sutto s'inquiétait lorsque son agente, Camille Goodwin, partait quelques semaines en vacances. Même si la doyenne du théâtre et de la télévision ne travaillait plus, elle appelait au bureau de l'agence pour savoir quand «Camille» rentrerait de voyage. «Elle n'avait pas besoin de mes services, mais de me savoir au bureau la rassurait dans son coeur. Janine voulait simplement m'entendre lui dire: "Ne t'inquiète pas, je suis là"», explique Camille Goodwin.

Le métier d'agent d'artistes est en fulgurante expansion au Québec. Lorsque l'Association québécoise des agents d'artistes (AQAA) a été créée, en 1995, elle avait cinq membres. Aujourd'hui, elle en compte 32, et il y a une vingtaine d'autres agences qui n'en font pas partie. Pas mal, pour un métier qui n'existait pas il y a 50 ans.

Au début de sa carrière, comme presque tous les artistes dans les années 70, Michel Tremblay n'a pas d'agent. Et il est un piètre homme d'affaires. Lorsque le propriétaire du Jardin des Étoiles lui demande de prolonger les représentations de la comédie musicale Demain matin, Montréal m'attend, il accepte tout de go... sans demander plus d'argent. «Si une troupe amateur m'appelait pour monter une de mes pièces [et les théâtres amateurs sont une importante source de revenus pour un auteur], je leur donnais les droits en leur demandant de ne rien dire à personne», se souvient Tremblay, en riant de sa candeur juvénile.

Heureusement, en 1971, l'auteur des Belles-Soeurs fait la connaissance de John Goodwin, pionnier du métier d'agent d'artistes au Québec. Ce dernier lui offre ses services. «L'année suivante, j'avais multiplié mes revenus par 10!», s'exclame-t-il. Aujourd'hui, Tremblay est le plus ancien client de l'Agence Goodwin, reprise par la femme du fondateur, Camille Goodwin, et ses deux filles, Marie-Claude et Nathalie.

Le rôle de l'agent

Selon la définition qu'en donne l'Association québécoise des agents d'artistes, un agent s'occupe de «gérer la carrière d'artistes et de leur trouver du travail en les représentant auprès des producteurs et des gens du milieu culturel». Il doit se tenir «à l'affût de tous les projets de production en préparation dans le but de présenter aux artistes qu'il représente des occasions d'engagement». Il négocie leurs cachets et leurs contrats, en plus de s'occuper de leur agenda, des relations avec les médias et de la promotion de leurs talents.

Un agent conseille aussi ses clients sur toute question relative à leur image publique et à leur carrière. Dans le succès comme comme dans l'infortune.

«Quand j'ai ouvert mon agence, je gérais la [toute jeune] carrière d'Ève Landry, raconte Marc-André Globensky. C'est une femme extrêmement timide. Et du jour au lendemain avec Unité 9, Ève est devenue une vedette connue partout au Québec. Il fallait l'aider à garder les deux pieds sur terre. Et Ève a bien géré son succès instantané.»

Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus dans le merveilleux monde du showbiz. Lorsqu'un acteur ne travaille pas assez, la première personne qu'il va blâmer, c'est son agent. «Parfois, un artiste que je représente depuis longtemps débarque dans mon bureau pour me dire qu'il s'en va ailleurs, que je n'en fais pas assez pour lui. Et je lui montre tout ce que mon équipe a fait depuis des mois. Il faut savoir être patient. Il y a des hauts et des bas.»