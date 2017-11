Charles Manson, esprit maléfique de la culture pop

En musique: Marilyn Manson, NIN, Guns N' Roses

Charles Manson a enregistré des albums en prison qui ne suscitent pas vraiment d'autre intérêt que la curiosité malsaine. Mais son nom a inspiré le monde musical. On pense à Brian Hugh Warner, alias Marilyn Manson, qui n'a jamais caché que son nom de scène était la combinaison des noms de deux célébrités: Charles Manson et Marilyn Monroe. Il a d'ailleurs enregistré son premier album, Portrait of an American Family, au 10 050 Cielo Drive, la maison où Sharon Tate a été assassinée, transformée en studio d'enregistrement par Trent Reznor, leader du groupe de métal industriel Nine Inch Nails.

Reznor y a enregistré lui-même l'album The Downward Spiral sur lequel figurent les titres Pigs et March of the Pigs (qui font référence aux inscriptions en lettres de sang sur les murs après le massacre, qui référaient elles-mêmes à la chanson Piggies des Beatles).

Du rock jusqu'au rap, en passant par le métal et le punk, citer Manson semble avoir été une espèce de transgression pour les créateurs, une manière de créer une image forte. Manson a été mentionné par les Ramones, Black Sabbath, System of a Down, Niggaz With Attitude et de nombreux autres. Le groupe Guns N' Roses a déjà carrément repris une chanson de Manson - Look At Your Game, Girl - et son chanteur, Axl Rose, a porté en tournée un t-shirt à l'effigie du psychopathe (car oui, il y a aussi un marché de t-shirts de Charles Manson, notamment un macabre «Je suis Charlie»...).