Ouragan Harvey: Kevin Hart invite les vedettes à donner

Le comédien Kevin Hart a versé un don considérable en soutien aux victimes des inondations à Houston et appelle ses célèbres amis à l'imiter.

Associated Press HOUSTON

L'humoriste a annoncé avoir donné 25 000 $ US à la Croix-Rouge américaine pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Harvey. Dans une vidéo publiée dimanche sur le réseau social Instagram, Kevin Hart a déclaré qu'il mettait les vedettes au défi de contribuer au fonds d'aide.

Beyoncé, Jay-Z, Justin Timberlake, Dwayne «The Rock» Johnson et Jerry Seinfeld figurent parmi les personnalités invitées à s'engager.

Dans la vidéo, Kevin Hart soutient qu'il s'agit d'une affaire grave, que les gens sont mal en point et qu'ils ont besoin d'aide. Il dit prendre les devants pour faire avancer la cause.

Par ailleurs, dimanche, la vedette du country Chris Young a annoncé sur Twitter qu'il avait lancé une campagne de financement en ligne pour la Croix-Rouge et qu'il y avait versé 100 000 $ US. À la mi-journée, lundi, la campagne avait amassé une somme additionnelle de 50 000 $ US.

Le rappeur canadien Drake a écrit sur Instagram, lundi matin, que son gérant et lui travaillaient en collaboration avec des groupes de secours locaux pour venir en aide aux communautés texanes touchées par l'ouragan.

Houston «a véritablement été une maison pour moi au cours des huit dernières années», a écrit Drake.

Alors que seulement quelques célébrités ont déclaré avoir fait des dons, plusieurs ont mis à contribution leur grande influence sur les réseaux sociaux pour inviter le public qui les suit à donner à la hauteur de leurs moyens.

La chanteuse Katy Perry, qui revendique le plus large auditoire avec plus de 103 millions d'abonnés sur le réseau Twitter, a incité le public à donner pendant son animation du gala des prix MTV, dimanche soir. Elle a ensuite publié sur Twitter un lien vers le fonds d'aide de la Croix-Rouge.