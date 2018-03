Jay-Z admet avoir trompé Beyoncé

Dans une grande entrevue accordée au New York Style Magazine, le rappeur Jay-Z admet avoir été infidèle envers son épouse, la mégavedette Beyoncé. Ce dont tout le monde se doutait, puisque les deux artistes ont déjà abordé ce sujet dans certaines chansons.

« Le plus difficile est de voir la douleur que vous causez sur le visage de quelqu'un et d'avoir à vous regarder vous-même », a-t-il confié, en révélant que le couple est allé en thérapie, et que leur art lui-même a servi d'exutoire.

« J'ai tellement grandi avec cette expérience », dit-il.

« Le meilleur endroit est au milieu de la douleur et c'est là que nous étions assis. C'était inconfortable. Nous avons eu beaucoup de discussions. »

>> Le lien vers l'entrevue (en anglais)