Hollywood rend hommage à Mariah Carey

En robe moulante noire au décolleté plongeant, talons aiguilles et cascade de boucles blondes, la chanteuse à la voix puissante, célèbre pour son amplitude de cinq octaves, a remercié la fidélité de ses admirateurs, qui l'ont acclamée depuis son premier tube Vision of Love en 1990, puis notamment Heartbreaker et We Belong Together.

«C'est un honneur d'être ici et j'espère que je vais réussir à marcher dans ces chaussures», a-t-elle plaisanté.

Carey, qui est âgée d'environ 47 ans, mais dont la date de naissance officielle fait l'objet de débats, est l'une des artistes ayant connu le plus grand succès dans l'industrie musicale ces dernières décennies, avec plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde et 5 prix Grammy.

Son dernier album - Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse en 2014 - a toutefois été son disque le moins bien classé dans les ventes à ce jour. En 2015, elle a démarré un spectacle en résidence au casino Caesar Palace de Las Vegas.